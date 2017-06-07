غوندوغان يشارك في أول مران له منذ 6 أشهر مع مانشستر سيتي

خاض اللاعب الألماني إيكاي غوندوغان، اليوم الأربعاء، مران فريقه مانشستر سيتي كاملا، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في أربطة الركبة في نهاية العام الماضي.

وكشف نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن لاعب الوسط الألماني، البالغ 26 عاما، بدأ العمل بشكل فردي منذ، أمس الثلاثاء.

وتعرض غوندوغان في ديسمبر الماضي لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة أمام آرسنال، ليغيب عن الملاعب طوال الأشهر الستة الأخيرة للعلاج.

وحط اللاعب الألماني رحاله في مانشستر سيتي منذ عام قادما من بروسيا دورتموند، النادي الذي تعرض فيه أيضا لبعض الإصابات الخطيرة.