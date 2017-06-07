الصبيح: تنمية الموارد البشرية على رأس خطط الدول العربية

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن 'يكون هناك أي محاولات تنفيع وراء تدشين العمل بالبوابة الالكترونية لخدمة مراجعي الهيئة العامة للقوى العاملة من اصحاب الاعمال والشركات الخاصة'، مؤكدة أن 'هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية'.

وقالت إن 'الشركة القائمة على المشروع هي الوطنية لمشروعات التكنولوجيا (انتك) إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار، وهي شركة حكومية غير تابعة للقطاع الخاص كما روج البعض بصورة خاطئة'، موضحة أن 'الرسوم المفروضة على معاملات البوابة تعد من أقل الرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتدفع مرة واحدة سنويا حسب عدد العمالة المسجلة على ملف الشركة أو المؤسسة، وتتراوح ما بين 250 و350 دينارا'.

من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، احمد الموسى، أن 'الخدمات التي توفرها البوابة والبالغ عددها نحو 40 خدمة غير إلزامية على اصحاب الاعمال والشركات الخاصة، وهي متوافرة لمن يرغب فقط وفق رسوم محددة'، مشيرا إلى أنه 'بالتوازي مع تدشين البوابة، لمن لا يرغب في استخدامها ودفع الرسوم، فإن إدارات العمل الموجودة في جميع المحافظات مفتوحة أمام المراجعين بصورة طبيعية لإنجاز جميع معاملاتهم'.