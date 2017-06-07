السعودية وأستراليا في مواجهة مصيرية بتصفيات المونديال

يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم، الخميس، لقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم؛ حين يحل ضيفاً على نظيره الأسترالي في مدينة أديلايد، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا، صيف العام المقبل.

ويُدرك 'الأخضر' السعودي أهمية الخروج فائزاً أمام 'الكنغر' الأسترالي، أو على الأقل بنقطة التعادل، من أجل الاقتراب أكثر وأكثر في مهمة الوصول إلى مونديال 2018.

وتحتل السعودية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن اليابان، في حين تحتل أستراليا المركز الثالث بـ13 نقطة؛ ما يعني أن المواجهة بين المنتخبين سوف تكون على صفيح ساخن، في ظل رغبة الطرفين في اقتناص نقاط الفوز.

ونجحت السعودية في بلوغ النهائيات العالمية، 4 مرات متتالية، أعوام 1994 و1998 و2002 و2006، قبل أن تغيب عن النسختين الأخيرتين في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، مع انتقال أستراليا للمشاركة ضمن تصفيات قارة آسيا.

ورغم افتقاد نواف العابد فإن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد 'الطواحين' لنهائي مونديال 2010، لديه تشكيلة قوية قادرة على صناعة الفرص والوصول إلى شباك المنافس.

بدوره، حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعه الفني، الأربعاء، الطقم الذي سيرتديه المنتخب السعودي؛ إذ سيظهر 'الأخضر' بالطقم الأبيض، فيما ستخوض أستراليا المواجهة بالطقم الأصفر.

تجدر الإشارة إلى أن لوائح التصفيات للقارة الآسيوية تنص على تأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية إلى النهائيات العالمية مباشرة.

ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في ملحق 'آسيوي'، يخوض الفائز فيه ملحقاً آخر مع صاحب المركز الرابع في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 'كونكاكاف'؛ من أجل ضمان الوجود في مونديال روسيا.