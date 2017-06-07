لاتسيو يمدد لـ 'انزاجي' حتى 2020

أعلن لاتسيو الايطالي الأربعاء تمديد عقده مدربه سيموني انزاغي عامين إضافيين حتى 2020.

وأنهى لاتسيو موسما جيدا بإشراف انزاجي (41 عاما) احتل فيه المركز الخامس في الدوري الإيطالي والتأهل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي كما بلغ نهائي الكأس المحلية وخسر أمام يوفنتوس.

وكان لاتسيو تعاقد مع انزاجي في المباريات الأخيرة لموسم 2015-2016، إثر إقالة ستيفانو بيولي من منصبه.

ودافع انزاجي عن ألوان لاتسيو من 1999 إلى 2010، وكان يشرف منذ اعتزاله وحتى تعيينه مدربا للفريق الأول، على فريق الشباب في نادي العاصمة الإيطالية.