الشرطة البريطانية تقبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر الانتحاري، الذي وقع قبل نحو أسبوعين، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام في بريطانيا اليوم الأربعاء.



ولم تذكر وكالة 'برس أسوشيشن' البريطانية مزيداً من التفاصيل حول الواقعة.



كانت الشرطة البريطانية كتبت في وقت سابق ليلة أمس الثلاثاء، على تويتر أنها ألقت القبض، بخلاف ذلك، على رجل (38 عاماً) في مطار هيثرو في لندن.



يذكر أنه في الـ22 من مايو (أيار) الماضي، فجر انتحاري نفسه أثناء حفل موسيقي للمغنية الأمريكية اريانا غراندي، في مدينة مانشستر، ما تسبب في مقتل 22 شخصاً بينهم أطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين.



وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في صلتهم بالهجوم، نحو 20 شخصاً حتى الآن، وقد أفرجت السلطات عن أغلب هؤلاء في وقت لاحق.