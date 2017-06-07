'السكنية': البدء في تنفيذ أعمال 10 محطات كهربائية

توقعت تقارير المؤسسة العامة للرعاية السكنية البدء في تنفيذ أعمال مناقصة 10 محطات كهربائية إضافة إلى مناقصة تمديد الكابلات ضمن مشروع غرب عبد الله المبارك خلال الشهر الجاري.

وبينت أن تاريخ الإنجاز المفترض للمحطات العشر هو مايو 2019 بقيمة تعاقدية إجمالية بلغت 15 مليوناً و400 ألف دينار.

وأشارت إلى أن مناقصة الكابلات قدر لها مبلغ 6 ملايين و250 ألف دينار لمدة عامين تنتهي في يونيو 2019.

ولفتت إلى أن مقاول المشروع بدأ في تنفيذ أعمال مناقصة إنشاء وإنجاز محطة رئيسية في فبراير في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، متوقعة أن تنتهي أعمالها في فبراير 2019 بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون دينار.

وتابعت: أن المؤسسة حددت مبلغ 36 مليوناً و842 ألف دينار للصرف على بنود المناقصات المذكورة خلال السنة المالية الحالية من أصل 88 مليوناً و300 ألف حددت لها.

وأوردت أن الربع الثالث من السنة المالية الحالية سيشهد توريد وتركيب معدات التحويل الثانوية في القطاعين NA ، NB بقيمة 3 ملايين دينار.