ترامب يشيد بالمبادرة السعودية لمحاربة الإرهاب

أشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الاربعاء بمبادرة المملكة العربية السعودية وجهودها في مكافحة الارهاب والتطرف. جاء ذلك في مقتطفات من كلمة ألقاها الرئيس الامريكي تناولت عددا من القضايا المحلية منها سبل تحسين البنى التحتية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب 'أكرر شكري للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مبادرة المملكة للقضاء على تمويل الإرهاب'. وأكد ترامب أن المملكة العربية السعودية تقوم بعمل عظيم مضيفا 'هم يقومون بشيء خاص تجاه الإرهاب وتمويله'.

وتابع 'لم يحدث شيء كالذي حدث منذ أسبوعين في السعودية' حيث استضافت المملكة القمة الإسلامية - الامريكية بحضور 50 بلدا إسلاميا وجرى خلالها مناقشة مسألة التصدي للارهاب وأعرب الرئيس ترامب عن فخره واعتزازه بالمشاركة في القمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الامريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول العربية والاسلامية قد دشنوا مركز (اعتدال) لمواجهة الفكر المتطرف عقب القمم الخليجية العربية الاسلامية الامريكية التي عقدت بالرياض في 21 من مايو الماضي.

ويأتي تدشين مركز (اعتدال) ضمن مبادرة أطلقتها السعودية لمحاربة الارهاب ويهدف إلى منع انتشار الافكار المتطرفة حيث يعتمد سياسة تعزيز التسامح ودعم نشر الحوار الإيجابي.

كما يأتي افتتاح المركز ليجسد جهود المملكة الدولية لمنع انتشار التطرف عقب اطلاقها مبادرات عدة لمحاربة الارهاب وإنشائها مراكز للقضاء على الفكر المتطرف كما استضافت الرياض في 2005 المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب.