إشادة إماراتية بالمساعي الحميدة لسمو الأمير

أشاد نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاربعاء بدور دولة الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي اكثر استقرارا.

جاء ذلك عقب المباحثات التي اجراها سمو أمير البلاد في دبي اليوم مع الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اذ تناولت المباحثات التي جرت في قصر زعبيل التطورات الراهنة في المنطقة العربية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيزها على جميع المستويات.

وفي ظل تحركات سموه لاحتواء الازمة القائمة حاليا بين دول مجلس التعاون وقطر غادر سمو أمير البلاد مدينة دبي مساء اليوم الاربعاء متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة أخوية حيث كان في استقباله على أرض المطار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين في الدوحة وسفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي.

وكان سمو أمير البلاد قد قام يوم أمس الثلاثاء بزيارة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة عقد سموه خلالها مباحثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بقصر السلام في جدة حيث تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وسادت اللقاء روح الأخوة والمودة في اطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة بينهما كما جسد الحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.