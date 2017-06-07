اليرموك يجدد لجاسينير.. ويخلط أوراق 'الأجانب'

وقّع المدرب البرازيلي جاسينير دا سيلفا، اول من امس الإثنين، عقداً لقيادة فريق اليرموك لكرة القدم موسماً جديداً.

وتسعى إدارة اليرموك الى المحافظة على الاستقرار الإداري والفني، لذا جدّدت أيضا للجهاز المعاون المؤلف من المدرب المساعد هاني الصقر، ومدرب اللياقة البدنية التونسي مصطفى العايدي، ومدرب حراس المرمى أحمد دشتي، على ان يستمر امين السر أحمد الجاركي رئيسا لجهاز الكرة، وعثمان الفيلكاوي نائبا له، وعبدالعزيز الفيلكاوي مديرا للفريق، ويوسف عوض إداريا وأحمد الحربي منسقا إعلاميا.

وقرر الجهازان الإداري والفني عدم تجديد عقود المحترفين الأربعة الأردني خالد نزار، النيجيري برنس أبيدي، البرازيلي صامويل اوليفيرا والعاجي صامويل زوكو.

وكلفت الادارة المدرب جاسينير اختيار محترفين افضل، وهو سيبدأ المهمّة خلال الاسبوع المقبل، بعد مغادرته الى بلاده لقضاء الاجازة السنوية، على ان تتم عملية الانتقاء بالتنسيق مع الجهازين.

وتم تحديد أولوية التعاقد مع لاعبين في خطي الوسط والهجوم، وفي حال توافر ميزانية أكبر سيتم ضم مدافع أجنبي.

وتم تحديد مطلع اغسطس المقبل موعداً لانطلاق التدريبات، فيما ينتظر الفريق توافر ميزانية لاقامة معسكر خارجي بين تركيا ومصر، على ان ينطلق في نهاية الشهر ذاته ويتخلله عدد من المباريات الودية.

وقد باشر النادي اتصالاته مع عدد من الاندية المحلية في محاولة لضم لاعبين على سبيل الإعارة تدعيماً للصفوف في الموسم الجديد، خصوصاً أنه سيفتقد الى جهود فهد صباح الذي سيعود الى ناديه الأم «الكويت»، بعد ان قضى موسمين معه على سبيل الاعارة.

ويطمح اليرموك من خلال الاستقرار الإداري والفني، وتدعيم الصفوف بعناصر محلية وأجنبية مميزة، الى تحقيق نتائج افضل من تلك التي سجلت في الموسم المنصرم ولم تساعده على البقاء ضمن اندية الدرجة الممتازة، حيث احتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، وسيخوض بالتالي غمار منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.