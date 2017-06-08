سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من قطر

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى ارض الوطن مساء اليوم الاربعاء وذلك بعد زيارة اخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة.

وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل السعود المحمد الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس خالد الصالح.

ورافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد احمد فهد الفهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.