لابورت يفضل ريال مدريد على مانشستر سيتي

قالت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الفرنسي إيمريك لابورت لاعب أتلتيك بيلباو يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة دون بالون أن لاعب الفريق الباسكي يفضل التوقيع مع ريال مدريد على مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت أن المدافع الشاب على استعداد للرحيل عن صفوفه والذهاب إلى قلعى السانتياجو برنابيو حيث أبدى إعجابه بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا معجب تماماً باللاعب الفرنسي وطلب التعاقد معه في أكثر من مناسبة لكن ناديه رفض التخلي عنه.