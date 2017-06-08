مصر تسدد 750 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية

قال رامي أبوالنجار الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي إن مصر سددت خلال اليومين الماضيين 750 مليون دولار لشركات البترولة الأجنبية.

وأضاف أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “هذه الدفعة تمثل القسط الثاني الذي تسدده مصر لصالح شركات البترول خلال شهرين”. ودفعت مصر الشهر الماضي 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، ليصل إجمالي ما سددته خلال شهري مايو ويونيو الى 1.5 مليار دولار.

وقبل سداد هذا الـ 1.5 مليار دولار بلغت قيمة المستحقات المتأخرة لشركات البترول 3.5 مليار دولار، ولم تعلن الحكومة عن قيمة المتأخرات بعد سداد هذه الدفعات. وأضاف أبوالنجار أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وقال إن مصر تستعد لسداد نحو 700 مليون دولار قسطا مستحقا لنادي باريس في مطلع يوليو المقبل.

وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه بنحو 2.5 مليار دولار ليتجاوز 31.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2011.