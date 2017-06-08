المدرب التشيلي سييرا باقٍ مع اتحاد جدة لموسم آخر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الأربعاء، التجديد للمدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي، التشيلي لويس سييرا، لموسم جديد.

ووفقاً لموقع النادي السعودي على الإنترنت 'قرر مجلس إدارة النادي برئاسة حاتم باعشن، التجديد للمدرب التشيلي لويس سييرا، لمدة عام لنتائج الفريق الجيدة خلال الموسم المنقضي'.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات بين الطرفين، تكللت بالنجاح، بعد التوصل لحل وسط حول طلبات إضافية للمدرب التشيلي لم يتم الإفصاح عنها.

وقاد سييرا الاتحاد للتويج بلقب كأس ولي العهد السعودي، بالإضافة لاحتلاله المركز الرابع بالدوري برصيد 52 نقطة، فيما حصد الهلال لقب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، إلى جانب تتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب أهلي جدة.