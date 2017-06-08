'بحر العلوم' مندوبًا دائمًا للعراق في الأمم المتحدة

اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء عن تسمية السفير محمد بحر العلوم مندوبا دائما للعراق في الامم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال في بيان ان بحر العلوم عين في منصبه الجديد خلفا للسفير محمد الحكيم الذي تولى منصب نائب الامين العام.

يذكر ان بحر العلوم كان سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت وهو اول سفير فيها منذ الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.

اما الحكيم فكان قد ترك منصبه بعد تعيينه في ابريل الماضي نائبا للامين العام للامم المتحدة ومديرا تنفيذيا للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا.