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8/6/2017 1:45:52 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يواصل مساعيه في دبي والدوحة.. الغانم: فض دور الانعقاد اليوم.. «داعش» يضرب في إيران للمرة الأولى.. تركيا تتجه لنشر قوات عسكرية في قطر


8/6/2017  الآن - صحف محلية  12:42:48 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يواصل مساعيه ...
من الجريدة

الجريدة

الأمير يواصل مساعيه في دبي والدوحة

 «حدس» تدافع عن «حماس» و«السلفي» يدعو إلى التسامح

 رخص الأنشطة المنزلية بعد العيد

 الانباء

الغانم: فض دور الانعقاد اليوم

 تحصين البدلات والمكافآت وبدل الشاشة أبرز تعديلات كادر المعلمين

 الراي

«داعش» يضرب في إيران للمرة الأولى

 السعودية والإمارات: هدفنا تغيير سياسة قطر... لا نظامها

 البنوك تخشى على سريتها من اتفاقية «الإبلاغ المشترك»

 النهار

ترامب: لوحدة الخليج أهمية حاسمة في مواجهة الإرهاب

 «سي. إن. إن» تتهم روسيا بقرصنة «القطرية».. والكرملين ترد: تفاهة

 تركيا تتجه لنشر قوات عسكرية في قطر

 


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