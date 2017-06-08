نجم برشلونة خارج حسابات فالفيردي

خرج منير الحدادي، مهاجم برشلونة الإسباني، من حسابات المدير الفني الجديد للفريق، إيرنستو فالفيردي، بعد عودته من الإعارة لصالح فالنسيا.

ورفض فالنسيا تفعيل بند أحقية الشراء لضم منير الحدادي، ليعود للقلعة الكتالونية، بعدما لعب مع الخفافيش 36 مباراة، من بينها 25 مباراة أساسيًا، وسجل 7 أهداف من بينها هدفين في مرمى البلوجرانا.

وذكرت صحيفة 'موندو ديبورتيفو' الإسبانية، أنّ برشلونة يعرض منير الحدادي للبيع وينتظر من فالنسيا إعادة النظر في تفعيل بند أحقية الشراء بمبلغ 12 مليون يورو، إذ يمتلك حتى 18 يونيو / حزيران المقبل، فرصة للقيام بهذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أندية إيفرتون وساوثهامبتون وكريستال بالاس الإنجليزية، استفسرت عن إمكانية التعاقد مع لاعب برشلونة، إلا أنّ ناديي ريال سوسييداد الإسباني وأياكس الهولندي الأقرب للتوقيع معه.

وأوضحت الصحيفة أن أياكس وسوسييداد يرغبان في تكرار الصفقة ذاتها، التي أجراها النادي الكتالوني مع الخفافيش، بضم منير الحدادي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.