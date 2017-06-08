حاكم نيويورك لـ ترمب: إذا أردت ترحيل المهاجرين فأنا أولهم

اقترح حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو على الرئيس دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، أن يقوم بترحيله أولا، حسب مراسيم تشديد معايير نظام الهجرة في الولايات المتحدة.

وأفاد كومو بأنه ولد في نيويورك مثل ترامب ولكن جده قدم إلى الولايات المتحدة من إيطاليا، وقال متحدثا في مدينة نيويورك: “يعرف سكان نيويورك أننا – أنا وأنت يا صديقي من المهاجرين أيضا… إذا كنت تريد ترحيل المهاجرين، فلتبدأ بي لأني أعدُّ نفسي من المهاجرين”.

جدير بالذكر أن والد حاكم نيويورك الحالي، ماريو كان المنافس الرئيس عن الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 1992 ضد المرشح الجمهوري جورج بوش الأب.

ومن المعروف أن دونالد ترامب ولد في نيويورك في 14 يونيو 1946 لأب ألماني الأصل وأم إسكتلندية – توفيا في عامي 1999 و 2000 على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بتشديد قوانين الهجرة، وبعد توليه السلطة حاول تطبيق ذلك. إلا أن محاكم فدرالية أصدرت مرتين أحكاما بمنع تطبيق مراسيم أصدرها ترامب حول تشديد إجراءات الهجرة بما في ذلك المرسوم الذي حظر لمدة 90 يوما دخول مواطني 7 دول إسلامية (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.