وزير الخارجية الفرنسي: نرتبط بعلاقات صداقة تاريخية مع مصر

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، عن سعادته لقيامه بزيارة مصر في إطار أول جولاته الخارجية منذ توليه مهام منصبه الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس محض الصدفة، حيث إنه قام بزيارة مصر العديد من المرات عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الفرنسية السابقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سامح شكري، وزير الخارجية، إن بلاده ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية مع مصر، لافتًا إلى أنه حريص على زيارة مصر من أجل الاستمرار في تدعيم وتوثيق الروابط.

وأوضح أنه يحمل من جانب الرئيس الفرنسي ماكرون رسالة صداقة ودعم للإصلاحات الجارية في مصر ورسالة تضامن في مواجهة الإرهاب الذي ضرب مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن مجموعة من الأقباط استهدفوا قبل أيام من قبل جماعة تنتهج الكراهية وتعمل على الانقسام في المجتمعات.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه سيقوم في وقت لاحق، اليوم الخميس، بلقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتعبير عن تعازيه في ضحايا حادث المنيا، مؤكدًا لوزير الخارجية سامح شكري تضامن فرنسا مع مصر.

وشدد على أن باريس كانت دائمًا تقف مع مصر في اللحظات الصعبة، مشيدًا في الوقت نفسه بالإصلاحات الهامة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الشركات الفرنسية لم تتوقف أبدًا عن التأكيد على حرصها على الاستثمار في مصر، وسوف نشجع شركاتنا على الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن مترو أنفاق القاهرة يظل شاهدًا على التعاون بين البلدين، ويجب العمل على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك محاربة الإرهاب والتعليم، ويجب أن نوسع التنسيق فيما يخص القضايا الإقليمية وخاصة في ليبيا التي تشكل عدم استقرار على الحدود المصرية، وأيضًا ببوابة أوروبا ويستغلها الإرهابيون والمهربون.

وأكد على أهيمة الحل السياسي في ليبيا وهو ما تم مناقشته مع الوزير شكري، كما شدد لودريان على أن مصر وفرنسا يجمعهما حوارًا ثريًا، وهو حوار ثقة ومصارحة ويجسد علاقاتنا، مشيرًا إلى العلاقات التي ربطته خلال منصبه السابق بالرئيس السيسي وأيضًا وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وهي تقوم على الثقة والمصارحة والصداقة.