تخريج 11 ضابطا كويتيا من أكاديمية ناصر العسكرية

تخرج 11 ضابطا كويتيا اليوم الخميس من أكاديمية ناصر العسكرية وذلك في حفل اقامته الاكاديمية بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الاركان الفريق محمود حجازي.

وجاء تخرج هؤلاء خلال حفل لاكاديمية ناصر العسكرية لتخريج دفعة جديدة من الدارسين الضباط بكليتي الحرب العليا والدفاع الوطني.

وحضر الاحتفال عدد كبير من كبار الضيوف من الملحقين العرب والأجانب وقيادات القوات المسلحة المصرية من بينهم الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت لدى القاهرة العميد الركن ابراهيم اللوغاني.