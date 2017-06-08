'التربية': الاهتمام بالمعلم وإبراز قدراته لتطوير العملية التعليمية

أكدت وزارة التربية اليوم الخميس اهتمامها بالمعلم والارتقاء به عبر مشاركته الفاعلة في المنافسات الخليجية في المجالات التربوية وبث روح التنافس الذي يسهم في تطوير العملية التعليمية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي انها فتحت في ضوء هذا الاهتمام باب الترشح للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الدورة الأولى للعام الدراسي 2017/2018 تأكيدا على دور دولة الكويت ومكانتها في المشاركات الخليجية والعربية في المناسبات العلمية والتربوية.



وأضافت انها وزعت نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي بنين وبنات عدا رياض الأطفال عن فتح الترشح وفقا لعدد من الضوابط.



وذكرت ان نتائج المسابقة ستعلن في شهر إبريل 2018 في مدينة أبوظبي اذ تصل قيمة الجوائز النقدية للجائزة الى ستة ملايين درهم اماراتي لستة معلمين بواقع مليون درهم لكل معلم فائز مضيفة انه سيمنح أفضل 20 معلم رحلة تدريبية خارجية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال التعليمي.



ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة بالجائزة التي تقام للمرة الاولى ممن تنطبق عليهم الشروط الى التسجيل عن طريق موقع الجائزة الالكتروني اعتبارا من 3/9/2017 حتى 30/11/2017 الساعة 2 ظهرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



يذكر ان وزارة التربية والتعليم الاماراتية أعلنت اطلاق الجائزة في ابريل الماضي اذ ترتكز الجائزة التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي على خمسة معايير تعكس في مجملها الجوانب التكاملية الأساسية الواجب توافرها في المعلم.