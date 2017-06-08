ضبط وافدين أسيويين يديران مصنع خمور في كبد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن جميع الأجهزة الأمنية الميدانية تواصل جهودها للوقاية من الجريمة قبل وقوعها وفرض السيطرة الأمنية، مشيرة إلى أن رجال الأمن في مديرية امن محافظة الجهراء تمكنوا من ضبط مصنع خمور محلية في جواخير كبد.

وأوضحت أن بتعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام بالإنابة اللواء/ إبراهيم الطراح وتنفيذ مدير عام مديرية امن محافظة الجهراء اللواء / علي ماضي تمكن رجال الأمن من ضبط هذا المصنع .

وذكرت أنه وصلت معلومات عن قيام وافدين أسيويين يقوم بتصنيع الخمور داخل أحد جواخير منطقة كبد ، وبعد جمع التحريات والاستدلالات والتأكد من صحتها ، تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ومداهمة الجاخور والقبض على من يسكنه وعند إجراء التفتيش عثر على (28) برميل بلاستيكي، وعدد (385) قنينة وعدد (2) تانكي تستخدم لتصنيع الخمور المحلية.