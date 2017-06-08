الهند: مقتل 8 بعد تسلل مسلحين 'خط السيطرة' في كشمير

أعلن مسؤولون هنود اليوم الخميس مقتل 7مسلحين وجندي في حادثتين منفصلتين بعد تجاوز مسلحين لـ'خط السيطرة' الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.

وصرحت مصادر عسكرية هندية بأن 3 مسلحين وجنديا قتلوا اليوم في تبادل لإطلاق النار وقع بعد تسلل مسلحين من القطاع الخاضع لإدارة باكستان في كشمير إلى ناوجام الخاضعة لسيطرة الهند.

وكان أربعة مسلحين قتلوا الليلة الماضية في نقطة ماتشيل في كشمير بعد إحباط الجيش الهندي محاولة تسلل مشابهة لمسلحين للقطاع الهندي من كشمير،

وتقع النقطتان الحدوديتان في منطقة كوبوارا.

ويقول المسؤولون الهنود 'إن هناك ارتفاعاً في عدد محاولات التسلل عبر خط السيطرة لأن ذوبان الثلوج يجعل الممرات الجبيلة أسهل في العبور'.

وتأتي الحادثتين وسط تزايد التوترات بين الجارتين النوويتين.