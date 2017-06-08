كشف أثري جديد في الإسكندرية.. يعود للعصر 'الهيلنستي'

أعلن الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، الخميس، الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي بالاسكندرية أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالإسكندرية.

وقال مصطفى رشدي، مدير عام آثار غرب الدلتا والإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه تم تأريخ هذه المقبرة استنادًا إلى الطرز المعمارية بها، وبقايا الفخار، الذي عثر عليه داخلها.

وأضاف «رشدي» أن المقبرة المكتشفة تتكون من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائزية، وتأتي فتحات الدفن في صفوف تعلو كل منها الأخرى، ويتكون كل صف من فتحة واحدة أو اثنين أو ثلاثة وتصل في بعض الأحيان لأربعة فتحات.

ومن جانبها، قالت أية محمد طاهر، مفتش آثار وسط الإسكندرية، إن البعثة عثرت داخل هذه المقبرة على العديد من اللقي الأثرية وصل عددها إلى ما يقرب من 300 قطعة، تنوعت ما بين مسارج وأوانى فخارية بالإضافة إلى تمثال من التراكوتا، وسوف تقوم البعثة خلال الفترة القادمة بدراسة الكتابات الموجود بالمقبرة في محاولة للكشف عن صاحبها.