الصدفة تفك طلاسم حادث سرقة.. والمتهم 'بدون'

أغلق رجال مباحث الشويخ قضية سرقة مركبة سرقت من مسن سوري عقب تركها في وضعية تشغيل ودخل إلى أحد كراجات الشويخ، حيث تم توقيف بدون باع السيارة المسروقة إلى مواطن.

وقال مصدر امني ان الصدفة لعبت دورها في فك طلاسم القضية اذ ارتكب المواطن حادث سير بالمركبة ليتبن انها مسوقة.

وكان وافد سوري من مواليد 1958 تقدم الى مخفر شرطة الشويخ الصناعية وابلغ عن سرقة مركبته الكورية خلال ترك السيارة في وضعية تشغيل حيث كان متوقفا مقابل احد الكراجات في الشويخ الصناعية.

وبعد ايام ورد بلاغ عن حادث سير في الشويخ وتبين ان السيارة التي اصطدمت بها مركبة من الخلف مبلغ عن سرقتها ليتم احالة القضية الى مباحث الشويخ.

وبعد اجراء التحريات تبين ان المركبة بحوزة مواطن من مواليد 1979 حيث تم القبض على المواطن وبمواجهته بان المركبة مسروقة نفى علمه بذلك، مشيرا الى ان المركبة اشتراها من شخص وانه يحتفظ برقم هاتف البائع، وقدم لرجال مباحث الشويخ رقم هاتف البائع وبعد عمل التحريات تبين ان البائع بدون ويقيم في الصليبية ليتم استصدار اذن نيابي وضبط البدون الذي اعترف بالسرقة.