شكسبير مدربًا لليستر سيتي بعقد دائم

عيّن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كريج شكسبير مدربًا له بعقد دائم بعدما أنقذه من الهبوط من دوري الأضواء الموسم المنصرم.

ووقّع المدرب البالغ عمره 53 عامًا عقدًا لمدة 3 سنوات اليوم الخميس ليستمر في قيادة الفريق الذي تولى مسؤوليته بشكل مؤقت بعد رحيل كلاوديو رانييري في فبراير الماضي.

وقاد رانييري ليستر سيتي للفوز باللقب موسم 2015/2016 ولكن مسيرته المترنحة في الموسم التالي أدت إلى الإطاحة بالمدرب الإيطالي في منتصف الموسم.

وقال شكسبير في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت “إنها فرصة مثيرة للغاية بالنسبة لي أن يستمر المسار الجديد الذي اتخذته في مسيرتي وأن أواصل العمل مع نادٍ ومجموعة من الأشخاص تطورت معهم”.

وأضاف “أنا ممتن لمالكي النادي ومجلس إدارته على ثقتهم ودعمهم”.

وانضم شكسبير إلى الجهاز التدريبي للفريق مساعدًا للمدرب نايغل بيرسون في 2008 وأمضى موسم 2010/2011 مع هال سيتي قبل أن يعود مجددًا لاستاد كينغ باور في 2011.

وكان ليستر سيتي على شفا الهبوط عندما تولى شكسبير المسؤولية ولكنه فاز بأول 5 مباريات قاد فيها الفريق ليساعده على إنهاء الموسم المنقضي في المركز 12.

كما قاد الفريق لدور الـ 8 بدوري الأبطال حيث خرج على يد أتلتيكو مدريد.