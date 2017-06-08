'طيران الإمارات' تدرس شراء 20 طائرة أيرباص أيه 380

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم للطائرة العملاقة «أيه 380» التي تنتجها شركة صناعة الطائرات الأوروبية «أيرباص» تدرس حالياً شراء 20 طائرة جديدة من هذا الطراز، في خطوة يمكن أن تعطي دفعة جديدة لبرنامج إنتاج هذه الطائرة ذات الطابقين التي تعاني من تباطؤ المبيعات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية، فإن قيمة هذه الصفقة قد تصل إلى 8.7 مليارات دولار قبل حساب الخصم المتوقع عند إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن المفاوضات ما زالت في مرحلتها الأولى، ولم تحدد حتى الآن عدد الطائرات المقرر شراؤها، مضيفة أن «أيرباص» قد تكون مطالبة باتخاذ إجراءات لجعل الطائرة «أيه 380» أكثر كفاءة وفاعلية قبل إتمام الصفقة.

وبحسب مصادر مطلعة على الصفقة، فإن «طيران الإمارات» الموجود مقرها في دبي يمكن أن تصل إلى اتفاق لشراء الطائرات قبل نهاية 2017، على أن يبدأ التسليم في 2020، ومن المنتظر أن تعطي هذه الصفقة قبلة الحياة لبرنامج إنتاج الطائرة «أيه 380»، حيث ستتيح الإبقاء على برنامج إنتاج الطائرة عند مستواه الحالي، وذلك بعد تحذير «أيرباص» في وقت سابق من الأسبوع الحالي من احتمال خفض جديد لمعدل إنتاج الطائرة نظراً لعدم تلقيها أي طلبات شراء لها خلال العام الحالي.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن شركة طيران الإمارات قالت في رسالة بريد إلكتروني إنه ليس لديها أي خطط لشراء المزيد من طائرات أيه 380 في «الوقت الراهن»، ولكنها تجري محادثات بانتظام مع شركات صناعة الطائرات «لتحديث المنتجات وتحسين الطائرات الحالية والمستقبلية».