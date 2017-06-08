هبوط طارئ لطائرة ركاب تابعة لـ 'إير كندا' في مطار في سياتل

قال متحدث باسم مطار سياتل تاكوما الدولي، إن طائرة تابعة لشركة طيران إير كندا نفذت هبوطا طارئا في المطار، اليوم الخميس، حيث جرى إجلاء الركاب بسلام.

وأضاف الناطق بيري كوبر أن طاقم الطائرة وهي من نوع داش 8 أبلغ عن مشاهدة دخان خفيف داخل مقصورة الركاب أثناء رحلتها المقررة من كالجاري إلى سياتل وأعلن حالة طوارئ قبل الهبوط في المطار.

وقال كوبر إن إدارة المطافئ بالمطار قامت بإجلاء جميع الركاب كإجراء احترازي ولم ترد تقارير عن أي إصابات.

وأضاف أنه جرى إخطار أطقم المطار بهذه الحالة الطارئة قبل نحو 15 دقيقة من هبوط الطائرة.

وقال الناطق إن سبب الدخان قيد التحقيق. وامتنع عن ذكر عدد الركاب الذين تم إجلاؤهم.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة بومباردييه المصنعة لداش 8 فإنها طائرة تستخدم للرحلات القصيرة والمتوسطة ويمكنها أن تحمل ما بين 37 إلى 86 شخصا تبعا للطراز.