رئيس النمسا ينتقد قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

انتقد رئيس النمسا، الكسندر فان دير بيللن، القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأشار في تصريح لصحيفة 'دي تسايت' الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه كان مترددا حينما وقع على قانون الانسجام الجديد.

وأضاف: 'حظر تغطية كامل الجسم في الأماكن العامة لا يعد قانونا جيدا'.

ولفت إلى عدم معرفة النتيجة المتوخاة من عملية كهذه، وتسائل: 'هل ستبقى النساء في منازلهن مع هذا الحظر، أم أنهن سيفتحن النوافذ ؟. لا أحد يعرف ذلك'.

ومايو/أيار الماضي، أقر المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يبدأ العمل بمضمونه اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، إن 'المخالفين للقانون الجديد سيغرَّمون بغرامة مالية تصل إلى 150 يورو، وأن الحظر المفروض في الأماكن العامة يشمل وسائل النقل العامة، والمحاكم

والمدارس والجامعات'.