'الاتحاد' الإماراتية تعلق مفاوضات تأسيس شركة طيران مع 'توي' الألمانية

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، اليوم الخميس، تعليق المفاوضات مع مجموعة 'توي' الألمانية، بشأن مشروع مشترك يتعلق بتأسيس شركة طيران مشتركة.

وكانت مهمة شركة الطيران التي تم تعليق تأسيسها، تتمثل بعمليات سفر الترفيه الخاصة بمجموعة طيران برلين، وشركة الطيران الألمانية 'تي يو آي فلاي'.

وأضافت 'الاتحاد للطيران' المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، في بيان، أن القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات، لم تتمكن خلالها الأطراف المتفاوضة من التوصل إلى اتفاق حول الطابع النهائي لمثل هذا المشروع المشترك.

وكانت 'توي' و'اير برلين' والاتحاد، قد اتفقت في تشرين أول/أكتوبر 2016 على خطط لإنشاء شركة جديدة، من خلال دمج شركة 'توي فلاي' مع شركة 'نِكي' في النمسا، المملوكة لشركة 'إير برلين'، كخطوة أساسية لإصلاح الأخيرة ووقف نزيف خسائرها.

وأشار البيان إلى أن عمليات سفر الترفيه الخاصة بمجموعة طيران برلين، ستواصل عملها بصفتها وحدة أعمال منفصلة، تحت العلامة التجارية 'نِكي/ NIKI'.