إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس ان اربعة فلسطينيين اصيبوا برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية اشرف القدرة في تصريح صحفي ان اربعة فلسطينيين اصيبوا اثر المواجهات قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة احدهم بالرصاص الحي فيما اصيب ثلاثة مسعفين بالاختناق تم نقلهم الى المستشفى.

وأضاف القدرة ان عدد اخر من الشبان الفلسطينيين اصيبوا بالاختناق بالغاز السام اثر مواجهات اندلعت شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة الى جانب منطقة وخزاعة جنوب قطاع غزة وتم علاجهم ميدانيا.

وأكد أن امعان الاحتلال في استهداف المدنيين العزل والطواقم الطبية والاسعافية يعبر عن 'اجرام ممنهج' من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر ان تظاهرات شعبية تخرج بشكل متفرق على الحدود الشرقية للتنديد بالحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 11 عاما.