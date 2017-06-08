ماركيز وتشيتشاريتو ضمن اللائحة الرسمية للمكسيك في كأس القارات

كشف مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو اليوم الخميس عن اللائحة الرسمية المشاركة في كأس القارات المقررة في روسيا من 17 يونيو الحالي حتى 12 يوليو المقبل.



وضمت اللائحة المدافع المخضرم لنادي أطلس رافايل ماركيز (38 عاما) ومهاجم باير ليفركوزن الالماني افضل هداف في تاريخ المكسيك خافيير هرنانديز تشيتشاريتو (47 هدفا) و12 لاعبا ممارسا في البطولات الاوروبية.



وسيشارك ماركيز نجم برشلونة السابق، في كأس القارات للمرة الرابعة بعد 1999 في المكسيك عندما نال اللقب و2005 في المانيا و2013 في البرازيل، فيما سيشارك فيها تشيتشاريتو للمرة الثانية بعد عام 2013.



ومن بين المدعوين المعروفين والذين كانوا حاضرين في نسخة 2013 حارس مرمى غرناطة الاسباني غييرمو اوتشوا ومدافع ولاعب وسط ايندهوفن الهولندي هكتور مورينو واندريس غواردادو ومدافع اسبانيول الاسباني دييغو رييس.



وعموما، ضمت اللائحة 11 لاعبا شاركوا في النسخة الاخيرة في البرازيل.



وتلعب المكسيك بطلة الكونكاكاف في المجموعة الاولى، حيث تلاقي البرتغال بطلة اوروبا في 18 يونيو الحالي، ثم نيوزيلندا بطلة اوقيانيا في 21 منه، وروسيا المضيفة في 24 من الشهر ذاته.

لائحة اللاعبين الـ23:

لحراسة المرمى: رودولفو كوتا (غوادالاخارا) وغييرمو اوتشوا (غرناطة الاسباني) والفريدو تالافيرا (تولوكا)

للدفاع: اوسفالدو الانيس (غوادالاخارا) ونيستور اراوخو (سانتوس البرازيلي) ورافايل ماركيز ولويس رييس (أطلس) وهيكتور مورينو (ايندهوفن الهولندي) ودييغو رييس (اسبانيول الاسباني) وكارلوس سالسيدو (فيورنتينا الايطالي)

للوسط: جوناثان دوس سانتوس (فياريال الاسباني) واندريس غواردادو (ايندهوفن الهولندي) وهيكتور هيريرا وميغل لايون (بورتو البرتغالي)

للهجوم: خافيير اكينو (تيغريس) وخيسوس مانويل كورونا (بورتو البرتغالي) وجيوفاني دوس سانتوش (لوس انجليس غالاكسي الاميركي) وماركو فابيان (اينتراخت فرانكفورت الالماني) وخافيير هرنانديز (باير ليفركوزن الالماني) وراوول خيمينيز (بنفيكا البرتغالي) وهيرفينغ لوثانو (باتشوكا) واوريبي بيرالتا (اميركا) وكارلوس فيلا (ريال سوسييداد الاسباني).