'التعاون الأوروبي' تؤكد أهمية زيادة عدد مراقبيها شرق أوكرانيا

اكد رئيس الدورة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس اهمية زيادة عدد مراقبي المنظمة إلى شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزير كورتس القول اليوم الخميس اثر اختتامه زيارة الى العاصمة الاوكرانيا كييف ان تعزيز عمل مراقبي هذه المنظمة هي الطريقة الوحيدة لفصل الاطراف المتنازعة عن بعضها ولزياد فرص التوصل الى وقف إطلاق النار.

وأضاف كورتس 'فكرنا بضرورة توسيع بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقررنا زيادة عدد المراقبين من 700 إلى ألف شخص'.

وأضاف أنهم درسوا توفير دعم بأجهزة فنية ضرورية من أجل العمل الليلي للمراقبين في شرقي أوكرانيا.

وتوصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في (مينسك) عاصمة روسيا البيضا في 12 من فبراير لعام 2015 يقضي بوقف اطلاق النار شرقي أوكرانيا واقامة منطقة عازلة وسحب الأسلحة الثقيلة.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المقرب من موسكو أواخر 2013.

وتراقب منظمة الأمن والتعاون النزاع القائم بين الجيش الأوكراني وانفصاليين موالين لروسيا بمئات العاملين التابعين لها.