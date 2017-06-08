'الكويت بجانبكم' توزع دفعة جديدة من المساعدات لنازحي الموصل

وزعت حملة (الكويت بجانبكم) التي تمولها الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الخميس دفعة جديدة من المساعدات الغذائية للنازحين في مدينة الموصل العراقية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ووزعت المساعدات عن طريق الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للاغاثة وباشراف سفارة دولة الكويت في العراق وخلية ادارة الازمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الدكتور احمد الهيتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المساعدات الجديدة شملت اربعة الاف سلة غذائية ممولة من قبل جمعية الهلال الاحمر الكويتي في إطار حملة (الكويت بجانبكم).

وبين أن التوزيع كان على دفعات بدأت اليوم بتوزيع 750 سلة غذائية على النازحين في منطقة (الشقق السكنية) في حي اليرموك بالساحل الأيمن للموصل على ان توزع باقي الكمية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأعرب الهيتي عن شكره وامتنانه للدعم الذي تقدمه دولة الكويت وبشكل خاص من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

تجدر الاشارة إلى أن حملة (الكويت بجانكم) وزعت العديد من المساعدات الغذائية وتبنت بناء مدارس ومراكز صحية للنازحين العراقيين في مختلف محافظات العراق.