3 سوابق باعوا لمواطنة عقاراً وهمياً في أميركا

وقعت مواطنة في فخ نصبه ثلاثة سوابق باعوا لها عقاراً وهمياً في الولايات المتحدة الأميركية بـ 27.324 ألف دينار، مقابل تسليمها مبلغاً نظير تأجيرها لها.

المواطنة تقدمت إلى أحد المخافر ببلاغ ذكرت فيه أن كلاً من المواطن (ع.و)، والمصريين (ع.م)، و(ف م) عرضوا عليها خلال تفقدها لأحد المعارض بشراء عقار في إحدى الولايات الأميركية تجني من ورائه إيجاراً مجزياً كل شهر، فاقتنعت بالفكرة وسلمتهم مبلغ 27.324 ألف دينار.

وأفاد مصدر أمني أن «المواطنة انتظرت اتصالاً من البائعين لتحديد موعد تسلم العقار، إلا أنها انتظرت طويلاً، لتكتشف أنها سقطت في عملية نصب واحتيال، وبالاستعلام عن بيانات المتهمين اتضح أنهم نزلاء في السجن المركزي منذ فترة على ذمة قضية أخرى، وأضيف إلى سجلهم الأمني قضية نصب واحتيال».