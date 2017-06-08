مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 6.8 مليار دولار خلال 4 شهور

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، اليوم الخميس، أن بلادها جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 6.8 مليارات دولار، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت 'نصر' في بيان صادر اليوم، أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار، خلال العام الجاري.

وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، قال لوكالة 'رويترز' اليوم، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليارات دولار في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو/ أيار.

ونفذت مصر تحريرًا كاملًا في أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، ليحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية بشكل يومي.

وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإرسالها لمجلس الوزراء، خلال أقل من شهر.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي، على قانون الاستثمار الجديد، الذي يقدم حوافز عديدة للمستثمرين ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال، بحسب وزارة الاستثمار المصرية.