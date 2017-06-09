الكويت توقع اتفاقية حول المعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي

وقعت دولة الكويت في خطوة استثنائية وغير مسبوقة اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وترأس سفير الكويت لدى باريس سامي السليمان الوفد الكويتي نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، خلال مراسم توقيع الاتفاقية في احتفالية شهدت التزاماً دولياً كبيراً بمشاركة مسؤولين من 72 دولة، من بينهم نحو 40 وزيراً للمالية، وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

وأكد السفير السليمان لـ«كونا» أهمية الاتفاقية، التي تعزز الهدف الرئيسي من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية، مضيفاً أن «دولة الكويت ممثلة في وزارة المالية قطعت خطوات متقدمة في المضي قدماً في التطبيق الصحيح لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي يتضمن حزمة من التوصيات الواجب تطبيقها».

واعتبر أن هذه الاتفاقية جماعية توافقية تنظم تنقيحاً سلساً ومرناً لتلك الاتفاقيات الضريبية دون المساس أو التعرض للحقوق الضريبية المكتسبة من اتفاقياتها النافذة.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت بطابع مختلف كثيراً عن سائر الاتفاقيات الضريبية الأخرى، إذ أتت بسياق وآلية متجددة تتيح السهولة في التغيير بالمواقف على بعض بنود وأحكام الاتفاقية مع الحفاظ على المضمون العام مما يضمن لها الاستقرار.

وذكر أن هذه الاتفاقية عبارة عن مجموعة مواد مستوحاة من الخطة الإجرائية لتصحيح مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لتقوم على معالجة بعض العيوب في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وضم الوفد الكويتي الذي شارك في الاجتماع المستشار في السفارة زياد الأنبعي ومراقب إدارة الضريبة في وزارة المالية عمر الولايتي ومن وزارة المالية فيصل العسعوسي.