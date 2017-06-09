ميسي: رونالدو 'ظاهرة' ويستحق أن يكون الأفضل في العالم

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوز الأخير مع ريال مدريد ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.



قال ميسي في لقاء مع وكالة «تينسينت سبورت» الصينية: رونالدو ظاهرة ويعد من اللاعبين العظماء، لديه الكثير من القدرات ويتطور كل عام، لذا يستحق أن يكون من الأفضل في العالم.



وأضاف هداف برشلونة: «وسائل الإعلام هي من خلقت أجواء المنافسة بيننا، سواء أنا أو رونالدو لم نخلق هذه الأجواء».



يذكر أن رونالدو صاحب الكرة الذهبية لعام 2016، بات قريبا من التتويج بها للعام الثاني على التوالي، ليتساوى إذا حقق ذلك، مع الرقم القياسي لميسي (5 مرات)