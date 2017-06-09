الاتحاد الأوروبي يأسس مركزا لإدارة الأنشطة العسكرية المشتركة بين دوله

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، موافقته على تأسيس مركز لإدارة وتخطيط العمليات والأنشطة العسكرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في بيان للمجلس، أوضح فيه أن الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، قررت فيما بينها تأسيس مركز 'التخطيط العسكري وقدرة الإدارة' (MPCC).

وأضاف المجلس أن المركز المذكور سيتولى مهمة التدريبات العسكرية التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن (لقوات) بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والصومال.

وأشار البيان إلى أن المركز سيكون مرتبطا بلجنة السياسة والأمن في سفارات الدول الأعضاء، ويتألف من 25 شخصا في البداية، إلا أنه سيستفيد من دعم الخدمات الأخرى من هيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، دون تفاصيل عن بدء عمل المركز.

وبحسب البيان، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في معرض تعليقها على القرار إن 'المركز يشكل أهمية كبيرة من حيث تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي'.

وأضافت أن المركز سيساهم أيضا في تدريب قوات الدول الحليفة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في تلك البلاد.