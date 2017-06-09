رونالدو يحتفظ بقمة تصنيف 'فوربس' للرياضيين الأكثر دخلًا

احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريـال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، بصدارة لائحة مجلة «فوربس» للرياضيين الأعلى دخلًا في العالم، للعام الثاني على التوالي.

وقدرت المجلة عائدات «رونالدو»، 32 عامًا، بـ93 مليون دولار، موزعة على 58 مليونًا من كرة القدم و35 مليونًا من إيرادات أخرى، منها عقود الرعاية.

وتأتي لائحة «فوربس» للرياضيين الأغنى في العالم، بعد أيام من قيادة النجم البرتغالي فريقه ريـال مدريد إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، إثر الفوز على فريق يوفنتوس الإيطالي «4-1»، في المباراة النهائية.

وتقدم ليبرون جيمس، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى المركز الثاني في اللائحة، بعائدات وصلت إلى 86.2 مليون دولار، بعد أن كان في المركز الثامن عشر، العام الماضي.

وكان «جيمس» واحدًا من 32 لاعبًا في دوري كرة السلة الأميركي، ضمن قائمة أغنى مئة رياضي.

وحل «جيمس»، الملقب بـ«الملك»، في المركز الثاني بدلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي بات ثالثا بـ80 مليون دولار.

وجاء نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رابعًا، برصيد «64 مليون دولار»، ونجم فريق السلة الأمريكي جولدن ستيت واريورز كيفن دورانت خامسًا «60.6 مليون».

وكانت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامز، المتوجة بـ23 لقبًا في «جراند سلام»، هي المرأة الوحيدة في اللائحة، بعائدات تصل إلى 27 مليون دولار، 19 منها من عقود الرعاية، وحلت في المركز الحادي والخمسين.

واحتسبت «فوربس» العائدات من عقود الرعاية والرواتب والجوائز المالية والحوافز، بين الأول من يونيو 2016 حتى الأول من يونيو 2017.