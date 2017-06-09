بريطانيا: تحرير رهائن احتجزهم مسلح داخل مركز توظيف

أكدت الشرطة البريطانية تحرير الرهائن الذين احتجزهم اليوم الجمعة رجل مسلح يحمل سكيناً في مركز للتوظيف بمدينة نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.



وأشارت شرطة نورثومبريا إلى أنها 'تواصل التفاوض' مع الرجل المسلح الذي لايزال داخل مركز 'Jobcentre Plus' الذي يتقاضى فيه العاطلون إعانات ويبحثون عن عمل.



وتلقت الشرطة بلاغاً الساعة السابعة بتوقيت غرينتش يفيد بأن مسلحاً بسكين دخل المركز ولدى وصول عناصر الأمن وجدوا أن الرجل احتجز عدداً من الموظفين كرهائن، فيما تمكن آخرون من الفرار.



وأوضحت الشرطة إلى أن الرجل المسلح 'معروف' لدى موظفي المركز، مضيفة أن عملية الاحتجاز لم تخلف مصابين.



وتأتي هذه الواقعة بعد 6 أيام من هجوم لندن الإرهابي الذين وقع بجسر لندن وسوق بورو وخلف ثمانية قتلى و48 مصاباً.