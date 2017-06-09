ضبط رقيب شرطة بحوزته كمية كبيرة من مخدر 'الهيروين' بمصر

تمكنت مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، الجمعة، من ضبط رقيب شرطة مقيم بقرية محلة منوف التابعة للمركز، وبحوزته 42 لفافة هيروين بقصد الاتجار وسلاح أبيض- مطواة.

وكان العقيد وليد الصواف، مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، قد تلقي إخطارا من المقدم أحمد خيرى جعيصة، بضبط «أيمن. ح»، 37 سنة، رقيب شرطة، من قوة قسم روض الفرج، مقيم بقرية محلة منوف التابعة للمركز، حال تواجده بمسكنه، تنفيذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 42 لفافة هيروين، وزنها 150 جراما و1250 جنيها وسلاح أبيض (مطواة)، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار وأن المبلغ من متحصلات البيع، والمطواة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر رقم 19015 جنايات مركز طنطا، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.