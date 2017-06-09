'التحالف الدولي' يقتل 21 من 'داعش' غرب بغداد

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف الدولي قصف عدة مواقع تابعة لتنظيم داعش ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً من عناصر التنظيم في منطقة عانه التابعة لمحافظة الأنبار 118 كيلومترا غربي بغداد.

وأبلغت المصادر أن طيران التحالف الدولي نفذ اليوم الجمعة طلعات جوية طالت تجمعات لداعش في منطقة عانه في إطار العمليات الاستباقية لتحرير ما تبقى من مدن الأنبار، وتمكنت من قتل 21 من داعش.

يأتي قصف التحالف الدولي في إطار العمليات التي تهدف إلى تحرير كامل الموصل من تنظيم داعش بعد تحرير الجانب الأيسر من المدينة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.