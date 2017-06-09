فلسطين: دفعة جديدة من المنحة الكويتية لإعمار غزة

أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان في حكومة الوفاق الفلسطيني مفيد الحسانية، أن دولة الكويت وافقت على إرسال دفعة جديدة قدرها أربعة ملايين دولار أمريكي، من منحة أعلن عنها في 2014.

وقال الحسانية في تصريح صحافي، إنه تمت الموافقة على تحويل مبلغ قدره اربعة ملايين دولار الى السلطة الفلسطينية، ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة.

وأضاف سيخصص ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من هذه الدفعة، لدعم المنشآت الصناعية الفلسطينية، أما بقية المبلغ سيخصص لدعم القطاع الزراعي الفلسطيني.

وأوضح أن هناك اتصال دائم مع الاخوة المسؤولين عن المنحة في دولة الكويت، الى جانب تنسيق على أعلى المستويات من أجل صرف بقية الدفعات في أسرع وقت.

ووجه الوزير الحساينة، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، الشكر والعرفان لدولة الكويت، وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والحكومة الكويتية والشعب الكويتي «على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني».

وتأتي هذه الدفعة ضمن المنحة الكويتية المقدرة بـ200 مليون دولار أمريكي، لإعادة اعمار قطاع غزة والتي أعلن عنها في مؤتمر المانحين بالعاصمة المصرية عام 2014، من أجل اعادة اعمار المنازل المهدمة ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والميائية الفلسطينية.