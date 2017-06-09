كوريا الشمالية تختبر صواريخ 'قادرة على ضرب السفن المعادية'

أشادت بيونغ يانغ اليوم بإطلاق جيشها «بنجاح» نوعاً جديداً من الصواريخ طراز أرض-بحر، قالت إنه قادر على ضرب «أي سفينة معادية» تمثل تهديداً عسكرياً ضد كوريا الشمالية.

وحضر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-اون عملية الإطلاق اليوم، وهو خامس اختبار للأسلحة في كوريا في شهر واحد، بحسب ما أعلنت الجمعة وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ويأتي الاختبار بعد أقل من أسبوع على تشديد إضافي للعقوبات الدولية على بيونغ يانغ رداً على تجاربها البالستية الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن عملية الإطلاق الصاروخية الخميس كانت «اختباراً لصاروخ جديد» طراز أرض-بحر، مشيرة الى أن هذا الصاروخ «وصل بدقة الى أهداف عائمة في بحر كوريا الشرقي»، في إشارة لبحر اليابان حيث أجرت حاملتا طائرات أميركيتان مناورات الأسبوع الفائت.

ونشرت صحيفة «رودونغ سينمان» البارزة في كوريا الشمالية صورة في صفحتها الرئيسية تظهر الرئيس كيم مبتهجاً وحوله قادة عسكريون مبتسمون في بزاتهم العسكرية، ونشرت في صفحات داخلية صور تظهر صواريخ أثناء إطلاقها من عربة تشبه الدبابة في اتجاه البحر.