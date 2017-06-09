تأهل 4 مصريين لنصف نهائي سلسلة محترفي الإسكواش

تأهل أربعة لاعبين مصريين إلى نصف نهائي منافسات بطولة سلسلة المحترفين لرجال وسيدات الاسكواش بدبي بعد ختام مباريات دور المجموعات.

وفي منافسات الرجال تأهل محمد الشوربجي كأول مجموعته بعد الفوز بجميع المباريات كما تأهل كريم عبد الجواد عن المجموعة الثانية.

فيما فشل علي فرج ومروان الشوربجي في اللحاق بهما بعد الخسارة في ختام دور المجموعات.

أما على مستوى السيدات فتأهلت نوران جوهر ثانية عن المجموعة الأولى بينما أقصيت رنيم الوليلي وصيفة النسخة الماضية بعد الخسارة بصعوبة شديدة أمام الفرنسية كاميل سيرم.

وفي المجموعة الثانية تأهلت نور الشربيني بعد فوز ثمين على الإنجليزية لورا ماسارو.

وتقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة مباريات قبل النهائي وتبدأ بمواجهة نور الشربيني للفرنسية سيرم ثم يلتقي كريم عبد الجواد بالإنجليزي جيمس ويلستروب وتلعب نوران جوهر ضد الإنجليزية ماسارو وتختتم المباريات بمواجهة محمد الشوربجي للألماني سيمون روزنر.