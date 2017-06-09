فولفسبورج يؤكد استمرار ماريو جوميز ضمن صفوفه

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، الجمعة، أن مهاجمه الألماني الدولي ماريو جوميز، 31 عامًا، لن يلجأ لبند الشرط الجزائي في عقده، للرحيل عن صفوف الفريق، في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان «جوميز» بدأ موسمه الأول مع فولفسبورج بشكل مهتز، لكنه أنهاه برصيد 16 هدفًا، فيما أفلت فولفسبورج من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بفضل فوزه في الدور الفاصل لتجنب الهبوط.

وصرح «جوميز»، على موقع النادي بالإنترنت، قائلًا: «رغم الموسم الصعب، الذي فقدنا فيه جميع أهدافنا الرياضية، لدي ثقة تامة في فريقي والنادي والمشجعين».

ولم يقع اختيار يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، على «جوميز» في قائمة الفريق لبطولة كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، يونيو الجاري، ولكن اللاعب يتطلع لتقديم أداء مختلف في الموسم المقبل، لإقناع «لوف» بضمه لقائمة الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.