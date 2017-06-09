السودان يعتزم إرسال قوات إضافية إلى اليمن

أعلنت وزارة الدفاع السودانية نيتها لإرسال دفعة جديدة من الجنود إلى اليمن للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي قوده السعودية في التصدي لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وكشف وزير الدولة بوزارة الدفاع ، الفريق أول علي سالم عن الإعداد والتجهيز لإرسال قوات سودانية جديدة لليمن للمشاركة في 'عاصفة الحزم' لعودة الشرعية للنظام اليمني تنفيذاً للالتزامات الإقليمية. حسب ما نقلت صحيفة 'الصيحة'.

وتنتشر القوات السودانية في مدينة عدن، حيث تتولى مهمة تدريب القوات الأمنية اليمنية لحفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة، فيما تتمركز قوة أخرى في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج وتقدم دعما للقوات اليمنية المرابطة على الحدود بين تعز ولحج، وتحديدا محور كرش الراهدة.

وأول مشاركة للقوات السودانية على الأرض في مواجهات الحوثيين كانت منتصف 2016، وذلك على محور كرش الراهدة. ومنذ أسبوع دخلت القوات السودانية على خط المواجهات في معركة الساحل الغربي لليمن.

ومنذ مشاركة القوات السودانية، أحرزت قوات الشرعية تقدما جديدا تمثل باستعادة جبل النار، وأربعة مواقع جبلية أخرى تطل على الشريط الساحل الخاضع لسيطرة القوات الحكومية.