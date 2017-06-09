وفيات اليوم الجمعة 9 يونيو 2017

نورية ناصر المسيعيد الرندي، أرملة/حافظ حمد المسيعيد، 74 عاما، (شيعت)، رجال: خيطان الجنوبي، ق1، ش146، م17، تلفون: 99419084، نساء: بيان، ق8، ش1، ج4، م28، تلفون: 99893325

فيصل حسن محمد العجمي، 71 عاما، (شيع)، رجال: القصر، ق1، ش4، ج2، م27، تلفون: 97876659، نساء: العيون، ق2، ش3، م أزرق 22، تلفون: 50875585

مريم أحمد عاشور المصيليخ، 69 عاما، (شيعت)، رجال: حسينية الأئمة، المنصورية، الهزيم سابقا، تلفون: 60613111، نساء: حسينية أبا ذر، الشعب، تلفون: 66500166

ثويني عايض محمد، 81 عاما، (شيع)، رجال: الجهراء، القصر، ق4 ب، شارع حاجب ابن زرارة، م33، مقابل جمعية القصر، تلفون: 50446699، نساء: النعيم، ق1، ش4، م23، تلفون: 99417632

لولوه نجم عبدالله خميس الفيلكاوي، 32 عاما، (شيعت)، رجال: بيان، ق6، ش3، م38، تلفون: 65555422، نساء: العدان، ق7، ش20، م26، تلفون: 99492295

راشد عبدالله الملا محمد، 90 عاما، (شيع)، رجال: الروضة، ق1، شارع حنين، م17، تلفون: 97882223، نساء: الفيحاء، ق6، ش61، م11، تلفون: 97344900

دهيليس نبزان بن مشحن العازمي، 68 عاما، (شيع)، رجال: صباح السالم، ق11، ش1، ج7، م1، تلفون: 99808240، نساء: صباح السالم، ق11، ش1، ج7، م7

معصومة علي رضا، زوجة/محمد سيد علي الموسوي، 70 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد مقامس، نساء: الرميثية، ق1، شارع الحريتي، ج14، م9 (مقابل سلوى)

جزعا عامر العتيبي، زوجة/ثمر ثامر العتيبي، 73 عاما، (شيعت)، صباح السالم، ق11، ش2، ج5، م60، (العزاء بعد التراويح)، تلفون: 99478818

عبدالله سلطان ماجد بورسلي، 74 عاما، (شيع)، رجال: الشامية، ق6، شارع محمد الشايع، ديوان بورسلي، نساء: كيفان، ق5، شارع عمر بن عبدالعزيز، م33.

شقحه فهيد حمدان العازمي، أرملة/مطلق فهاد حمدان أرميح العازمي، 71 عاما، (شيعت)، علي صباح السالم، ق6، ش9، م18، تلفون: 99437531

«إنا لله وإنا إليه راجعون»