المفوضية الأوربية: إجراءات ضد دول الاتحاد الرافضة لاستقبال لاجئين

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر عن تأييده بدء اتخاذ إجراءات ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال اللاجئين.



وقال يونكر في تصريحات لمجلة 'دير شبيغل' الألمانية في عددها المقرر صدوره غداً السبت: 'يتعين علينا أن ندرس الأسبوع المقبل ما إذا كنا سنبدأ إجراءات (ضد هذه الدول) لانتهاكها ميثاق (الاتحاد) أم لا... أنا مع بدء هذه الإجراءات'.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك دولاً في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وسلوفاكيا ترفض تطبيق قرار الاتحاد بإعادة توزيع اللاجئين الوافدين من اليونان وإيطاليا.



وذكر يونكر أن القرارت التي يتم اتخاذها في الاتحاد الأوروبي بمثابة قانون سار على الدول الأعضاء في الاتحاد حتى لو صوتت دول ضدها.



وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في مايو (آيار) الماضي عزمها اتخاذ قرار بشأن الدول الرافضة لاستقبال لاجئين في يونيو (حزيران) الجاري.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت المفوضية ستبدأ اتخاذ إجراءات ضد هذه الدول بسبب انتهاك الميثاق الأوروبي، أم ستنتظر لحين انتهاء مهلة إعادة توزيع اللاجئين في سبتمبر (أيلول) المقبل.