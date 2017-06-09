الاتحاد الإنجليزي يغرم ديفيد مويس بعد تصريحه الصادم

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم الاسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني السابق لفريق سندرلاند، الهابط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، 30 ألف جنيه استرليني، بسبب تصريحه إلى مراسلة صحفية بأنه «قد يوجه صفعة إليها»، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه، بعد التعادل السلبي بين سندرلاند وبيرنلي، في الدوري الإنجليزي.

وكانت الصحفية فيكي سباركس، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أجرت المقابلة مع «مويس»، بعد التعادل السلبي بين الفريقين، في 18 مارس الماضي.

ولكن «مويس» فقد أعصابه، حسبما أكدت التقارير، بعد انتهاء هذه المقابلة، التي تضمنت سؤالًا حول مستقبله مع الفريق، ليؤكد «مويس» للمراسلة أنها تجاوزت حدودها وعليها أن تنتبه لنفسها لأنه قد يصفعها.

واعتذر «مويس» إلى «سباركس»، كما أعرب عن أسفه وندمه بشكل عام بسبب هذه التصريحات، التي أكد أنها لا تعبر أبدًا عن شخصيته.

وقرر الاتحاد الإنجليزي تغريم «مويس»، مؤكدًا أن تصريحاته «غير لائقة و/أو تهدد و/أو تسبب فقدان سمعة اللعبة».

واستقال «مويس»، مايو الماضي، من تدريب سندرلاند، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.